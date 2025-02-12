Экс-министр природных ресурсов Оренбуржья остался под домашним арестом

Оставлена без изменения мера пресечения бывшему министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александру Самбурскому. Решение принял облсуд в среду, 12 февраля. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Экс-чиновника задержали и арестовали в августе 2024 года. Александру Самбурскому было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по двум эпизодам по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). От кого именно бывший министр получал взятки, следствие не сообщает.

В уголовном деле Александра Самбурского фигурируют многомиллионные траты на оплату проживания родственников в отеле и вещи известных брендов, а также коллекция дорогостоящих автографов знаменитостей, включая Уолта Диснея. В январе 2025 года Ленинский районный суд Оренбурга перевел бывшего чиновника под домашний арест.

Прокуратура не согласилась с этим решением и оспорила его. Также представитель следствия сообщил на процессе по делу экс-министра, что у Александра Самбурского есть израильское гражданство и недвижимость в Тель-Авиве. Однако областной суд не нашел доказательств этого.

Александр Самбурский был назначен министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области в декабре 2019 года. Первого июля 2024 года он покинул пост, как отметили в облправительстве, «в связи с низким темпом решения задач, поставленных перед министерством».

Кроме того, одно время бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области замещал экс-главу министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) МУГИСО Алексея Пьянкова, который попал под следствие по уголовному делу о коррупции и создании ОПГ из 13 человек. Изначально Александр Самбурский фигурировал в деле в статусе подозреваемого, но после допроса его отпустили.

Георгий Портнов