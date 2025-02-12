Правительство Чувашии выделит около 30 млн руб. из резервного фонда на строительство сетей водоснабжения. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов Чувашской республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксарский округ направит 30 млн рублей на строительство сетей водоснабжения

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Чебоксарский округ направит 30 млн рублей на строительство сетей водоснабжения

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Водоснабжающие сети будут построены на улицах Первомайская и Советская в поселке Кугеси Чебоксарского округа.

Строительство сетей позволит обеспечить улицы бесперебойной системой водоснабжения, заполнить существующую систему наружного пожаротушения жилых домов и социальных учреждений.

Кроме этого, будет реализован проект системы наружного пожаротушения для строящейся школы на 825 мест, а также появится возможность подключения к сети водоснабжения новых жилых застроек в районе.

Артём Дергунов