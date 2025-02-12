Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С начала 2025 года в Сочи выявили более 130 случаев цифрового мошенничества

С января 2025 года полицейские Сочи выявили 136 новых фактов цифрового обмана, в результате которого местные жители понесли значительные финансовые потери. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники стремятся получить доступ к личным данным граждан, применяя психологические манипуляции. Используя современные нейросети, они могут создавать убедительные голосовые и видеозаписи, имитируя знакомых и родственников. Мошенники часто представляются сотрудниками банков, кадровых агентств, брокерами и представителями государственных структур. Жители Сочи также сообщают о получении сообщений от имени известных личностей в мессенджерах.

По словам главы курорта, в таких ситуациях важно прекратить общение и перепроверить подлинность звонков и сообщений. Правоохранительные органы, в том числе УВД и прокуратура, отслеживают преступные схемы, однако зачастую злоумышленники находятся за пределами России, что затрудняет их задержание и возвращение украденных средств.

В 2024 году правоохранительные органы Сочи зарегистрировали 2,3 тыс. уголовных дел по фактам цифрового мошенничества. Расследование завершили только по 200 случаям.

Власти курорта рекомендуют гражданам проявлять бдительность и помнить о рисках, связанных с общением в интернете и по телефону, чтобы избежать потери личных накоплений или долговых обязательств перед банками.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...