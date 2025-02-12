С начала 2025 года в Сочи выявили более 130 случаев цифрового мошенничества

С января 2025 года полицейские Сочи выявили 136 новых фактов цифрового обмана, в результате которого местные жители понесли значительные финансовые потери. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники стремятся получить доступ к личным данным граждан, применяя психологические манипуляции. Используя современные нейросети, они могут создавать убедительные голосовые и видеозаписи, имитируя знакомых и родственников. Мошенники часто представляются сотрудниками банков, кадровых агентств, брокерами и представителями государственных структур. Жители Сочи также сообщают о получении сообщений от имени известных личностей в мессенджерах.

По словам главы курорта, в таких ситуациях важно прекратить общение и перепроверить подлинность звонков и сообщений. Правоохранительные органы, в том числе УВД и прокуратура, отслеживают преступные схемы, однако зачастую злоумышленники находятся за пределами России, что затрудняет их задержание и возвращение украденных средств.

В 2024 году правоохранительные органы Сочи зарегистрировали 2,3 тыс. уголовных дел по фактам цифрового мошенничества. Расследование завершили только по 200 случаям.

Власти курорта рекомендуют гражданам проявлять бдительность и помнить о рисках, связанных с общением в интернете и по телефону, чтобы избежать потери личных накоплений или долговых обязательств перед банками.

Мария Удовик