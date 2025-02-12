В Миассе начали сбрасывать воду через плотины

В Миассе началась подготовка к паводку 2025 года. Через плотины округа сбрасывают воду в незначительных объемах, сообщает пресс-служба муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса».

Сброс воды необходим для подготовки к приему большого объема воды. За обстановкой круглосуточно наблюдают. Несмотря на незначительные объемы сброса воды, лед на водоемах округа теряет прочность. В связи с этим, отмечают в учреждении, выход на поверхность реки Миасс, Поликарповского и Городского прудов запрещен.

Виталина Ярховска