Товарные остатки пермской сети выставили на торги за 28 млн рублей

Управляющий ООО «Годовалов», бывшей головной организации пермской аптечной сети «Аптеки от склада», объявил торги по продаже имущества общества — нераспроданных товарных остатков. Стартовая цена лота — 28,7 млн руб. Торги проводятся в закрытой форме, поскольку лекарственные средства ограничены в обороте. К торгам будут допущены участники, имеющие лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами, их производители, аптечные сети, научные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что кредиторам бывшей пермской сети предлагалось определить судьбу товарных остатков сети — лекарств как с истекшим сроком годности, так и с не истекшим. Первые предлагалось утилизировать, вторые передать благотворительным фондам. Кредиторы согласовали только ликвидацию просроченных остатков. Годные к реализации товарные остатки сети решили продать на торгах.

В 2024 году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.