Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семь автомобилей столкнулись на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь» произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Авария произошла на 904 км трассы, сообщили в региональном ГУ МВД.

Предварительно установлено, что водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ и стоящий в попутном направлении грузовик Scania.

В дальнейшем произошло столкновение легковых иномарок Toyota и Honda, а также рейсового автобуса ПАЗ и автомобиля «Газель» с большегрузами. В автобусе, который двигался по маршруту Бородино-Красноярск, находились 18 человек. Уточняется, что пострадавших нет.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...