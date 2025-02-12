Семь автомобилей столкнулись на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь» произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Авария произошла на 904 км трассы, сообщили в региональном ГУ МВД.

Предварительно установлено, что водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ и стоящий в попутном направлении грузовик Scania.

В дальнейшем произошло столкновение легковых иномарок Toyota и Honda, а также рейсового автобуса ПАЗ и автомобиля «Газель» с большегрузами. В автобусе, который двигался по маршруту Бородино-Красноярск, находились 18 человек. Уточняется, что пострадавших нет.

Александра Стрелкова