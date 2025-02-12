Одна пекарен сети «Хлебница» возобновила работу
В Перми возобновила работу одна из пекарен сети «Хлебница», ранее закрытая по решению суда. Это произошло после того, как собственник устранил все выявленные Роспотребнадзором нарушения.
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Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю, возобновившая работу пекарня расположена на проспекте Парковом, 9в. Основанием для досрочного прекращения административного наказания в виде приостановки деятельности стало постановление Дзержинского суда Перми от 10 февраля 2025 года. В ходе судебного заседания владелец пекарни заявил о том, что все выявленные недостатки устранены. Присутствовавший в судебном заседании представитель Роспотребнадзора против заявленных требований не возражал.
В начале января 2025 года краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В январе 2025 года суды Перми приостановили деятельность пекарен сети «Хлебница», расположенных на ул. Мира, 89а, Мира, 106а, Куйбышева, 65, пр. Парковом, 9в, Советской Армии, 27, а также заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10.
СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Директора и собственника сети отправили под домашний арест.