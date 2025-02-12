Одна пекарен сети «Хлебница» возобновила работу

В Перми возобновила работу одна из пекарен сети «Хлебница», ранее закрытая по решению суда. Это произошло после того, как собственник устранил все выявленные Роспотребнадзором нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю, возобновившая работу пекарня расположена на проспекте Парковом, 9в. Основанием для досрочного прекращения административного наказания в виде приостановки деятельности стало постановление Дзержинского суда Перми от 10 февраля 2025 года. В ходе судебного заседания владелец пекарни заявил о том, что все выявленные недостатки устранены. Присутствовавший в судебном заседании представитель Роспотребнадзора против заявленных требований не возражал.

В начале января 2025 года краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В январе 2025 года суды Перми приостановили деятельность пекарен сети «Хлебница», расположенных на ул. Мира, 89а, Мира, 106а, Куйбышева, 65, пр. Парковом, 9в, Советской Армии, 27, а также заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10.

СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Директора и собственника сети отправили под домашний арест.