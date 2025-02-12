Вахитовский суд Казани вынес приговор пяти сотрудникам Горьковской ЖД по делу о фиктивном трудоустройстве 18 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани осудили пять работников ГЖД после фиктивного трудоустройства 18 человек

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ В Казани осудили пять работников ГЖД после фиктивного трудоустройства 18 человек

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2018 и 2019 годах бывший руководитель Казанского центра пассажирских обустройств ГЖД и его подчиненные оформили фиктивные договоры о трудоустройстве 18 граждан. В организации оформляли подложные служебные документы о якобы проделанной работе, а начисленные для оплаты труда денежные средства похищали. В результате действий фигурантов ГЖД причинен ущерб на сумму более 950 тыс. руб.

Бывшего начальника Казанского центра пассажирских обустройств ГЖД и его подчиненных признали виновными по ч. 5 ст. 33, ч. 1, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 3 лет 6 месяцев условно с испытательными сроками от 1 года до 4 лет.

Диана Соловьёва