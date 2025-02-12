Ярославль ко Дню Победы украсят муралы

В Ярославле пройдет уличный фестиваль «Открытка Победы», который предусматривает мероприятия по нанесению муралов. Об этом сообщается в информации мэрии, представленной в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Муралы будут посвящены 80-летию Победы и Великой Отечественной войне. Сейчас идет определение объектов и изображений. Кроме того, на улицах, носящих имена героев Великой Отечественной войны, будут размещены информационные арт-объекты, разработкой макетов которых занимается мэрия.

Алла Чижова