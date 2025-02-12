Колл-центр «Спасай море» принял 2,8 тысячи обращений от россиян

Операторы горячей линии «Спасай море» обработали 2,8 тыс. звонков с момента начала ликвидации последствий ЧС. За 11 февраля поступило четыре новых обращения от граждан, желающих участвовать в ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Звонки поступают из разных городов России, включая Уфу, Орел и Анапу. Добровольцы интересуются процедурой регистрации, координацией действий и местонахождением Единого штаба.

Среди обращений есть и предложения о создании устройств — житель Чувашии предложил создать автоматизированную установку для сбора мазута.

Горячая линия функционирует в круглосуточном режиме. С 8:00 до 18:00 звонки принимаются по номеру 8 (86133) 3-25-74, с 18:00 до 8:00 — по номеру 8 (800) 100-12-21.

Анна Гречко