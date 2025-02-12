Александр Бастрыкин взял на контроль избиение жительницы Самары в здании суда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении жительницы Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, в Самаре после судебного заседания Сабина Ашурова, родственница одного из мигрантов, обвиняемых в нападении на депутата Сергея Турусина, применила физическую силу в отношении местной жительницы. Инцидент произошел в здании суда. Отмечается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Сабине Ашуровой удалось сбежать из здания суда.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст.ст. 213 и 309 УК РФ (хулиганство; принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью).

Андрей Сазонов