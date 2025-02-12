Суд на Урале отложил вынесение приговора по делу о нападениях на граждан Китая

Свердловский областной суд отложил вынесение приговора в отношении уроженцев Таджикистана Идибоя Худжаназарова, Зайниддина Бахромова, Юсуфа Джобирова, Далерджона Махмаджонова и Рамазона Сайдамирова. Заседание отлдожили из-за того, что возникла необходимость в продолжении судебного следствия, заявил председательствующий по делу судья Андрей Юшманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, суд начал рассматривать уголовное дело банды в июле 2024 года. По версии следствия, первое преступление банда совершила 11 февраля 2013 года и напала на торговую точку ООО «1 Мая» по ул. Минометчиков, 9. Оттуда они похитили 3 млн руб., избив китайского бизнесмена металлическим прутом и рукояткой пистолета.

В декабре 2015 года сообщники совершили разбойное нападение на двух выходцев из Китая возле отделения банка «Нейва», украв у них более 26,9 млн руб. В августе 2016 года они обокрали трех граждан Китая на 15,5 млн руб. Последнее преступление было совершено в феврале 2023 года на ул. Техническая в районе рынка «Таганский ряд». Они забрали у двух бизнесменов 7,8 млн руб.

По версии следствия, во время нападений бандиты использовали огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами. В зависимости от степени участия в преступлениях им предъявлено обвинение по чч. 1,2 ст.209 УК РФ (создание и участие в вооруженной банде) и по ст.162 УК РФ (разбой).

Мария Шараева