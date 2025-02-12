Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Волгоградом водителя иномарки отправили в колонию за гибель пешехода

Волжский городской суд Волгоградской области признал виновным 41-летнего местного жителя по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пешехода (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина полностью признал вину. Он получил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, в течение 12 месяцев. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, в 16:30 29 ноября минувшего года фигурант за рулем автомобиля «Черри Тиго» при приближении к пешеходному переходу на ул. Пушкина Волжского не уступил дорогу 64-летнему мужчине, который переходил проезжую часть. В итоге пешеход скончался на месте происшествия.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...