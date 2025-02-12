Под Волгоградом водителя иномарки отправили в колонию за гибель пешехода

Волжский городской суд Волгоградской области признал виновным 41-летнего местного жителя по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пешехода (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина полностью признал вину. Он получил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, в течение 12 месяцев. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, в 16:30 29 ноября минувшего года фигурант за рулем автомобиля «Черри Тиго» при приближении к пешеходному переходу на ул. Пушкина Волжского не уступил дорогу 64-летнему мужчине, который переходил проезжую часть. В итоге пешеход скончался на месте происшествия.

Павел Фролов