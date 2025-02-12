Туристы на Урале прошли маршрутом группы Дятлова в горах

Группа из 11 туристов из разных регионов России в начале февраля прошла в Свердловской области маршрутом группы Дятлова, которая погибла в горах в 1959 году, передают «Вести-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Игоря Дятлова, погибшая в феврале 1959 года

Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург" / ГАСО Группа Игоря Дятлова, погибшая в феврале 1959 года

Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург" / ГАСО

Организатором экспедиции выступил Александр Федотов. Ее целью было не только повторить маршрут дятловцев, но и провести несколько экспериментов: так, туристы сшили точную копию палатки студентов по материалам уголовного дела и установили ее на склоне горы Холатчахль — исследователи пытались выяснить, что заставило студентов выбежать из теплой палатки на мороз. «Один из экспериментов был оставить палатку на склоне одну и посмотреть, как с ней поступит стихия. Мы оставили советский фонарик у палатки и спускались в зону кедра, куда они убегали. И наше удивление было большим, потому что этот фонарик было видно за километр»,— рассказал организатор.

На перевале Дятлова также были найдены остатки лыжных палок, котелок, плоскогубцы, нож и поисковые щупы, которые могли принадлежать погибшим дятловцам. За 11 дней группа прошла около 200 км, но плохая погода помешала взобраться на гору Отортен.

Девять туристов группы Игоря Дятлова, состоящей из студентов УПИ, погибли в Свердловской области в феврале 1959 года на горе Холатчахль, обстоятельства их смерти долгое время не могли установить. В 2020 году Генпрокуратора провела повторное расследование и установила, что причиной стал сход лавины, однако родственники погибших считают приоритетной версию техногенной катастрофы. Члены группы похоронены на Михайловском и Ивановском кладбищах.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге открыли памятник группе Дятлова. Камень, который лег в его основание, напоминает по форме часть памятника, установленного на перевале, к нему «приставлены» металлические лыжи и рюкзак, отсылающие к обстоятельствам похода.

Ирина Пичурина