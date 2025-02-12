На месте бывшего рынка Гача «Талан» начал забивать сваи для строительства ЖК

На месте оптового рынка Гача в Перми забили первую сваю, сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, член градсовета Павел Черепанов. Проектом по застройке бывшей территории оптового рынка занимается ижевский девелопер «Талан». «В рамках реновации тут появится жилой комплекс, улицы для коммерции, общественные и дворовые озелененные пространства. Кроме того, в проект входят детский сад и рекреационная территория с выходом к природной территории реки Данилихи»,— отметил Павел Черепанов.

В группе «Талан» рассказали, что проектная документация по возведению комплекса на месте Гачи сейчас проходит экспертизу. «После получения положительного заключения будем подавать документы на получение разрешения на строительство. На объекте сейчас выполняется пробная забивка свай, необходимая для проверки принятых проектных решений», - уточнили в компании.

На месте Гачи застройке подлежат 4,5 га между шоссе Космонавтов, улицами Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны. «Талан» ведет этот проект совместно с бизнесменами Биняминовыми, владевшими территорией. В конце 2024 года девелопер начал выкупать эти земли у господ Биняминовых.

В состав будущего ЖК войдут комплекс многоквартирных жилых домов, улицы с активным коммерческим фронтом, общественные и дворовые озелененные пространства, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к долине реки Данилихи. Планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих площадей. Разрешение на строительство I и IV этапов, продаваемая жилая площадь которых составит около 19 тыс. кв. м, а коммерческая площадь — около 6 тыс. кв. м, планируется получить в I квартале 2025 года, рассказывали ранее в «Талане».