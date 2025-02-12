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В Самаре спрос на каршеринг вырос за год на треть

По итогам 2024 года жители Самары стали чаще совершать поездки на каршеринге. Об этом сообщает пресс-служба компании «Делимобиль».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на аренду машин у пользователей сервиса вырос на 33% год к году. Городской парк доступных для аренды автомобилей расширился за год на 10%.

Самыми популярными у самарцев были длительные поездки на арендованном автомобиле от одного дня. Их число выросло за год на 74% по итогам 2024 года к 2023. В основном это поездки из Самары в другие города региона. Некоторые пользователи брали машины для поездки в отпуск в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и южных городов.

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