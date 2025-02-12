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В Уфе экс-подруга участника СВО не смогла взыскать часть государственных выплат

Кировский райсуд Уфы оставил без удовлетворения иск бывшей сожительницы участника СВО о признании ее вдовой умершего военнослужащего и отказал ей в праве на гарантированные государством выплаты — части от 12,8 млн руб. Ответчиками по делу проходили сын заявительницы, родители военнослужащего и командир войсковой части, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснила истец в суде, она проживала с будущим участником СВО с ноября 2004 года. Позже у них родился сын. После того как сожителя призвали на службу по мобилизации, они хотели заключить брак, но не успели: мужчина заболел раком и был госпитализирован.

Родители военнослужащего с исковыми требованиями не согласились. Они отмечали, что их сын перестал проживать с истцом в 2011–2012 годах.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал: истец не доказала, что вела общее хозяйство с умершим после 2012 года. Также было учтено, что она взыскивала с сожителя алименты на содержание сына.

Венера Хисамова

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