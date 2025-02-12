В деле об инсценировках ДТП в Кургане появились три новых эпизода

Следственное управление УМВД России по Курганской области возбудило еще три уголовных дела в отношении участников организованной группы, подозреваемых в инсценировке автомобильных аварий в региональном центре, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Два дела возбудили по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и одно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, спровоцированные фигурантами аварии произошли в октябре 2024 года: автоподставщики совершили их в течение часа на соседних улицах. В двух случаях под предлогом возмещения причиненного ущерба злоумышленники похитили деньги у страховых компаний, в одном — у водителя, считает следствие. Общая сумма ущерба составила 235 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подозреваемых в организации инсценировок аварий полиция задержала в конце ноября при силовой поддержке СОБРа. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена. По версии УМВД, для реализации задуманного сообщники на автомобилях создавали «пробку», провоцируя других водителей на обгон и нарушение правил дорожного движения. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты. Двое подозреваемых заключены под стражу, по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы, еще двоим назначили домашний арест. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 20 автомобилей, карты, телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и документы. В конце декабря был задержан еще один участник преступной группы.

Виталина Ярховска