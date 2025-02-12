Для медучреждений Уфы ускорили мобильный интернет

Сотрудники и пациенты медицинских комплексов на улице Авроры теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Инженеры оператора установили здесь дополнительное телеком-оборудование. После его запуска скорость мобильного интернета в локации достигает 60 Мбит/с.

Фото: пресс-служба МегаФон

В зоне действия запущенного оборудования находится сразу несколько медицинских учреждений столицы Башкирии. Среди них — республиканская детская клиническая больница, больница скорой медицинской помощи и перинатальный центр. Кроме того, вблизи расположена территория санатория «Зеленая роща».

Оператор расширил в «медицинском» квартале сеть четвёртого поколения, так как зафиксировал высокую потребность абонентов. Только за последний месяц персонал и пациенты использовали в больницах и их окрестностях более 19 Тбайт дата-трафика. Для сравнения это вес 13 тысяч фильмов в разрешении для смартфона.

Установленное телеком-оборудование работает сразу в трёх диапазонах частот: низком, среднем и высоком. Такое решение гарантирует качественное покрытие и уверенное проникновение сигнала внутрь зданий с большим количеством кабинетов, палат и лабораторий.

«Надежная связь приобретает особое значение, когда речь идёт о здоровье. Высокоскоростной мобильный интернет позволяет родственникам пациентов узнавать о состоянии близких, врачам — оперативно оказывать консультации, а администрации — использовать современные технологии во внутренних процессах», — прокомментировал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

АО «МегаФон»