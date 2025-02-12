Бюджет Чебаркуля будет контролировать КСП Челябинской области

Полномочия по внешнему финансовому контролю за муниципальным бюджетом Чебаркульского городского округа переданы Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области. Соответствующее соглашение подписали собрание депутатов Чебаркуля и КСП региона, сообщает ведомство.

Передача полномочий на региональный уровень улучшит качества аудита и позволит эффективнее контролировать использование бюджетных средств муниципалитета, считают в КСП региона.

Ранее контрольно-счетная палата взяла под надзор бюджеты Миасса, поселка Новый Кременкуль и Карабаша.