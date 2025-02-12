В Вильве восстановили работу котельной

В поселке Вильва Добрянского округа отремонтировали котельную, вышедшую из строя из-за разрыва котла. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Добрянского округа в соцсети Фото: страница Добрянского округа в соцсети

«По состоянию на 12 февраля аварийная бригада завершила восстановление системы трубопроводов в котельной. Котел был запущен, и начался нагрев воды по внутреннему контуру. В скором времени планируется заполнение системы по контурам: магазины, социальные объекты»,— сообщает пресс-служба администрации округа.

Авария в котельной произошла вчера из-за перегрева котла. В результате ЧП пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время его состояние удовлетворительное.