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В СК РФ ждут доклад о расследовании нападения мигранта на двух человек в Ульяновске

Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит в центральном аппарате об итогах расследования нападения иностранца на двух человек в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим СМИ сообщили о том, что 8 февраля текущего года в Ульяновске выходец из Азербайджана сел за руль автомобиля и сбил бывшую сожительницу. Затем он ударил ножом в ногу знакомого потерпевшей, написали журналисты. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы.

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант уголовного дела арестован.

Георгий Портнов

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