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«Важно, что изменения затрагивают всю сферу, а не вносятся точечно»

Денис Лабеко о новых законах в сфере обращения с отходами

Семь федеральных законов, два указа президента России, три акта правительства РФ и три ведомственных акта, регулирующих сферу обращения с отходами, ожидаются к принятию в 2025 году. Они касаются создания государственной информационной системы обращения с отходами (ФГИС ОО), содержания контейнерных площадок, обращения со строительными отходами, устанавливают требования к мусоровозам и пр. Как эти законы изменят отрасль обращения с отходами рассказал председатель регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Денис Лабеко.

Денис Лабеко

Денис Лабеко

Фото: предоставлено автором

«Принятие перечисленных нормативно-правовых актов сделает обращение с отходами более эффективным.

К примеру, что касается законопроекта об установлении трехлетнего моратория на взимание штрафов за превышение нагрузки на ось мусоровозов. Сами депутаты отмечают, что мораторий является временным решением. Оно не изменит сложившуюся ситуацию с превышением нагрузки, но исключит риски массового банкротства регоператоров, для которых размер штрафов при постоянном проезде через контрольные посты может быть сопоставим с размером выручки. Проблему избыточной нагрузки на ось должны решать, но не ценой коллапса системы обращения с отходами в регионах. Необходимо продолжать и активно работать над внедрением в производство новых конструкций спецтехники, которые отвечают современным стандартам распределения нагрузки по осям транспортного средства.

Со стороны правительства Минпромторгу дано поручение в течение года внести предложения о возможной новой конструкции мусоровозов, которая позволит сбалансировать давление на ось, не уменьшая объем перевозимых отходов. В частности, рассматриваются варианты боковой или передней загрузки.

Мы поддерживаем системные изменения в законодательстве об отходах. Важно, что изменения затрагивают всю сферу, а не вносятся точечно. Особенно актуальна эта проблема для Краснодарского края, где мы не раз добивались ликвидации незаконных свалок.

Один из законопроектов устанавливает порядок выявления и ликвидации загрязненных территорий. Он определяет, какие участки считаются незаконными свалками, и исключает ситуации, когда даже небольшое скопление мусора признается таковым. Если виновные не установлены, обязанность по очистке ложится на органы власти. Это важный момент.

Документ также уточняет взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур. Сейчас этот вопрос часто вызывает споры. Даже не потому, что кто-то бюрократ, а из-за возможного обвинения в нецелевом расходовании средств.

Также стоит отметить, что теперь борьба с незаконными свалками будет одним из приоритетов при распределении средств экологических штрафов и других природоохранных платежей. Это обеспечит финансирование очистки загрязненных территорий и устранения накопленного экологического вреда. Это изменение назрело давно».

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