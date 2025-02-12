HH.ru: свердловчан на 33% чаще стали приглашать на работу за границей

Специалисты из Свердловской области стали получать на 33% больше приглашений на работу за рубежом, следует из анализа сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. В 2024 году уральцы получили 20,3 тыс. таких предложений, что на треть больше по сравнению с предыдущим годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Наибольшее количество приглашений пришло из Казахстана (26%, или 5,3 тыс.), Беларуси (20%, или 4 тыс.) и Турции (10%, или 2 тыс.). Также значительный рост зафиксирован в Сербии: с 78 предложений в 2023 году до 547 в 2024 году, что составляет семикратный прирост (3%, или всего 0,5 тыс.). Из Китая число приглашений увеличилось в 6,7 раз — со 131 до 876, всего 0,9 тыс. предложений (4%). Столько же вакансий для уральцев было открыто в ОАЭ. Работу в Кыргызстане и США свердловчанам предлагали по 0,7 тыс. раз (по 4%), в Узбекистане — 1,3 тыс. (7%). При этом поток предложений из Грузии снизился с 2 тыс. до 1,7 тыс., однако их объем составляет 8% среди всех предложений. Как отметили в HH.ru, работодатель может быть как иностранным, так и российским.

Чаще всего свердловчане получали предложения о работе менеджерами по продажам и IT-специалистами, операторами call-центра, дизайнерами и художниками, маркетологами, преподавателями, SMM- и контент-менеджерами, секретарями.

Напомним, в 2024 году в Свердловскую область прибыли 232 тыс. иностранных граждан. 51% из них указал целью пребывания работу, 30% прибыли с целью частного визита, 8% иностранцев — для учебы.

Ирина Пичурина