Петербуржцы сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram

В ночь на 12 февраля пользователи мессенджера Telegram пожаловались на работу приложения, которое не открывалось. Сообщения и видео не приходили. Жалобы отследил портал Downdetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Детище программиста Павла Дурова не работало с полуночи до пяти утра. Большая часть сообщений о проблемах поступала с территорий Тверской, Нижегородской, Московской областей, а также Москвы и Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 10 февраля в работе каршерингового сервиса «Делимобиль» случился масштабный сбой. Многие пользователи не могли начать или завершить аренду. При этом приложение выставляло счета и списывало деньги.

Андрей Маркелов