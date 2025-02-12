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Петербуржцы сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram

В ночь на 12 февраля пользователи мессенджера Telegram пожаловались на работу приложения, которое не открывалось. Сообщения и видео не приходили. Жалобы отследил портал Downdetector.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Детище программиста Павла Дурова не работало с полуночи до пяти утра. Большая часть сообщений о проблемах поступала с территорий Тверской, Нижегородской, Московской областей, а также Москвы и Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 10 февраля в работе каршерингового сервиса «Делимобиль» случился масштабный сбой. Многие пользователи не могли начать или завершить аренду. При этом приложение выставляло счета и списывало деньги.

Андрей Маркелов

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