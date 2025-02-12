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В Самарской области двое погибли в ДТП с КамАЗом и иномаркой на трассе М-5

Смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобиля произошло в Самарской области утром в среду, 12 февраля. Происшествие случилось в Красноярском районе на 1055 км автодороги М-5 «Урал» в 5:50 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель 1988 года рождения за рулем автомобиля Kia Rio врезался в стоящий КамАЗ. В результате происшествия на месте аварии погибли два пассажира легкового автомобиля 1986 и 1988 годов рождения.

На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Прокуратура контролирует расследование.

Георгий Портнов

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