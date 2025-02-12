Обновление троллейбусного парка Новосибирска потребует еще 2 млрд рублей
Власти Новосибирска рассматривают возможность полностью обеспечить троллейбусный парк новой техникой. На закупку машин потребуется более 2 млрд руб., заявил мэр Максим Кудрявцев, выступая в горсовете 12 февраля.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Предлагаю рассмотреть возможность создания трехлетней программы, чтобы каждый год штук по 20 мы могли приобретать. Нам надо 60»,— сказал глава города. По его данным, к настоящему времени Новосибирск получил в общей сложности 258 новых троллейбусов модели «Горожанин» — низкопольных, с большим запасом автономного хода.
Напомним, Максим Кудрявцев вступил в должность 16 апреля 2024 года. На сессии 12 февраля он представил отчет о своей работе в прошлом году.