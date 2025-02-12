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Директора института ЮУрГУ отправили под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета Александра Демина, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Мера пресечения будет действовать до 10 апреля, подтвердили в пресс-службе суда.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным ведомства, директор института, «преследуя корыстную цель и действуя умышленно», потребовал от подчиненного передавать ему часть заработной платы. Таким образом, с сентября 2020 года по май 2024-го руководитель получил от работника ЮУрГУ около 600 тыс. руб. наличными.

Виталина Ярховска

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