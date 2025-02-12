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В Красноярском крае завели дело о халатности при освоении инвестиций

Материалы Красноярской прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела о халатности при освоении инвестиций на строительство жилья для детей-сирот в размере 77,8 млн руб. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, летом 2022 года краевое госучреждение «Управление капитального строительства» заключило с группой компаний «Новэкс» контракт на возведение 20-квартирного дома для детей-сирот стоимостью 77,8 млн руб. К истечению срока договора подрядчик успел возвести двухэтажное сооружение, однако на его стенах появились трещины, подвал затопило грунтовыми водами.

Ввиду необходимости исполнения контракта, а также невозможности сдачи в эксплуатацию вновь построенного объекта, учреждение передало тому же подрядчику новый земельный участок и другой проект. Однако он, говорится в деле, не соответствовал условиям контракта в части количества этажей, качества стенового материала, параметров свай.

После вмешательства прокуратуры госучреждение отказалось от исполнения контракта в одностороннем порядке и обратилось с иском в суд о взыскании с застройщика аванса. Прокуратура направила материалы проверки следствию, которое возбудило дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Илья Николаев

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