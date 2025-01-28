Из-за возросшей заболеваемости ОРВИ в Югре перевели на дистант 19 классов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в результате выросшего уровня заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение 23 группы в детских садах и 19 классов в школах, сообщили в окружном Роспотребнадзоре. Полностью на удаленку перешли один садик и одна школа в Ханты-Мансийском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Югре за неделю с 20 по 26 января зарегистрировано 74,2 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что на 19,5% больше, чем неделей ранее. Наибольший уровень заболеваемости наблюдается среди детей до 2 лет — 294 случаев на 10 тыс. жителей. Заболеваемость COVID-19 снизилась до восьми случаев на 100 тыс. населения, из которых 94,2% протекали в форме ОРВИ. Случаи зарегистрированы в 17 муниципалитетах Югры с наибольшими показателями в Кондинском районе. Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 30 случаев на 100 тыс. населения, что на 13,4% выше предыдущей недели. Среди заболевших детей — 49,8%.

Чаще всего в регионе фиксировали циркуляцию вируса SARS-CoV-2, риновируса, РС-вируса, аденовируса, парагриппа, бокавируса. На долю вирусов гриппа пришлось 29,8%. Эпидемическая обстановка в регионе остается стабильной и управляемой.

Ранее в Пыть-Яхе (ХМАО-Югра) из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ усилили меры по предотвращению распространения инфекции: в городе ввели масочный режим пока ситуация не стабилизируется.

Ирина Пичурина