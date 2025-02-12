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В Приуральском районе Ямала простились с тремя погибшими на СВО бойцами

В течение трех дней в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) простились с бойцами, которые погибли во время проведения специальной военной операции (СВО), сообщил в своем telegram-канале глава района Иван Сакал.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прощание прошло с Вячеславом Атаманом, Сергеем Сядаем и Александром Серасховым. «Наши братья по оружию служили с честью и отвагой, они стали символом мужества и стойкости, не только для своих сослуживцев, но и для каждого из нас. Их самоотверженность и преданность служению Родине навсегда останутся в нашем сердце и памяти»,— сказал господин Сакал.

Ирина Пичурина

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