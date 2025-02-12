Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал прекратить наращивание вооружений для разрешения конфликта на Украине, сообщает газета Tagesspiegel.

На мероприятии в Котбусе Шольца спросили о том, как он планирует остановить смерти в результате конфликта на Украине. Отвечая на этот вопрос, канцлер говорил 15 минут — дольше, чем на любые другие вопросы за время встречи.

«Мы должны положить конец бесконечному наращиванию вооружений»,— приводит газета слова Олафа Шольца из ответа на вопрос о прекращении кровопролития.

По данным сервиса Statista за период январь 2022 года — август 2024 года, в первую пятерку стран ЕС по объему военной помощи Украине вошли: Германия (поставки на €10,6 млрд), Великобритания (€9,4 млрд), Дания (€6,5 млрд), Нидерланды (€5,1 млрд) и Швеция (€4,3 млрд).