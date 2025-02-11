На Кубани зарплата строителей выросла на 10%, а в Адыгее — на 35%

В Краснодарском крае ожидания и средняя предлагаемая работодателями в профобласти «Строительство и недвижимость» на hh.ru оплата труда в декабре 2024 года совпали, достигнув 100 тыс. руб. При этом средняя зарплата выросла год к году на 10%, а желаемая — почти на 20%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила руководитель пресс-службы hh.ru «Юг» Екатерина Никифорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Адыгее средняя оплата труда увеличилась год к году на 35%, достигнув 75,9 тыс. руб. Ожидаемая зарплата составила 85,3 тыс. руб., что на 6,6% больше, чем годом ранее.

Самую большую зарплату на Кубани предлагают агентам по недвижимости (244,2 тыс. руб.). Однако аналитики уточняют, что работодатели указывают в вакансиях максимально возможные доходы в месяц при успешном закрытии сделок. Кроме риелторов, в топ-5 высокооплачиваемых должностей вошли главный инженер проекта (медианная зарплата — 138,8 тыс. руб.), руководитель строительного проекта (135,2 тыс. руб.), геодезист (132,1 тыс. руб.), прораб, мастер СМР (строительно-монтажных работ) (119,4 тыс. руб.).

В Адыгее в пятерку самых высокооплачиваемых вошли водитель (медианная зарплата — 188,9 тыс. руб.), агент по недвижимости (107,5 тыс. руб.), прораб, мастер СМР (100 тыс. руб.), автослесарь, автомеханик и инженер ПТО, инженер-сметчик (по 80 тыс. руб.).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае в декабре 2024 года количество вакансий в профобласти «Строительство и недвижимость» на hh.ru сократилось на 9% год к году.

Власти отмечают рост интереса абитуриентов к данной сфере. В кубанских профучилищах и колледжах строительные специальности осваивают 11 тыс. студентов, что почти на 16% (1,5 тыс.) больше, чем годом ранее. В кубанские вузы на строительные направления подготовки в 2024 году поступили 1073 человека — вдвое больше, чем в предшествующем году.

Маргарита Синкевич