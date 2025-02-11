Краснодар стал лидером по числу ДТП среди городов Кубани

В Краснодарском крае за 2024 год зарегистрировано 6155 дорожно-транспортных происшествий, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на данные ГИБДД за 2024 год. В результате аварий погибли 789 человек, из них 48 несовершеннолетних, еще 754 человека получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ГИБДД, Краснодар возглавил список самых аварийных городов региона с 1041 ДТП, где погибли 89 человек и пострадали 1287. На втором месте расположился Сочи с 613 авариями, 55 погибшими и 757 ранеными. Третью позицию занял Новороссийск, где зафиксировано 312 происшествий, 36 летальных исходов и 359 травмированных.

Анапа оказалась на четвертом месте с показателями в 301 ДТП, 17 погибших и 349 пострадавших. Замыкает пятерку Туапсинский район, где произошло 205 аварий, унесших жизни 28 человек, еще 284 получили травмы.

Статистика показала, что самым опасным месяцем стал август с 640 ДТП. Наибольшее число жертв зарегистрировано в июле — 89 погибших и 809 пострадавших.

Лия Пацан