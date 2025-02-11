Минприроды Кубани будет вручную открывать проран в Суджукской лагуне

Министерство природы Краснодарского края приняло решение открывать вручную проран между Суджукской лагуной и Черным морем для обеспечения водообмена. Об этом пишет «НР» со ссылкой на ведомство. Проран будут открывать «по мере необходимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

Суджукская лагуна (озеро Соленое) — памятник природы регионального значения на территории Новороссийска. Водоем соединяется с Черным морем с помощью прорана, который обеспечивает водообмен и является коридором для нереста морской рыбы. В последние годы его засыпает морской галькой, из-за чего лагуна начинает заиливаться и цвести, а мальки в ней становятся «заложниками» и добычей браконьеров. На протяжении трех лет местные активисты раскапывали проран вручную с помощью лопат. В 2021 году на берегу моря появилась дежурная «народная» лопата для раскопки прорана. В марте 2023 года экоактивисты спустя три года приостановили раскопки прорана лопатами.

Три года назад Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала краевое минприроды расширить проран до 30 метров согласно паспорту объекта. Ведомство получило отсрочку исполнения решения до 1 февраля 2025 года. Министерство аргументировало свою позицию тем, что расчистка водного объекта специальной техникой без разрешений федеральных органов противозаконна. Суд первой инстанции поддержал отсрочку, прокуратура оспорила это решение. Кассационный суд согласился с доводами прокурора, указав на угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности и риски для водных биоресурсов.

Несмотря на обязательство минприроды обеспечить свободную циркуляцию воды в лагуне, проран большую часть времени остается закрытым.

Лия Пацан