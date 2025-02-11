Памятник Екатерине II в Ярославле понизят почти на три метра

Памятник императрице Екатерине II на перекрестке улиц Революционной и Андропова в Ярославле будет меньше, чем предполагалось изначально. Об этом говорится в Акте государственной историко-культурной экспертизы, который опубликован на странице службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области.

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Замечания о размерах монумента прозвучали на градостроительном совете в 2023 году. Первоначально предполагалось, что общая высота памятника составит 7,7 м, теперь она уменьшилась до 4,92 м. В основном сокращение произошло за счет постамента.

Государственный эксперт Ольга Островская полагает, что памятник не окажет негативного воздействия на окружающие ОКН. В частности монумент императрице расположен в границах достопримечательного места «Место расстрела рабочей демонстрации». Столкновение произошло 9 декабря 1905 года и получило в советской историографии название «Кровавая пятница»: на улице Воскресенской демонстрацию рабочих Ярославской большой мануфактуры и сочувствующих разогнали казаки.

Эксперт уверена, что на сохранность достопримечательного места памятник императрице не повлияет, так как режим охраны допускает благоустройство и размещение малых архитектурных форм.

Антон Голицын