Нейросеть DeepSeek стала самой популярной у свердловчан

Китайская нейросеть DeepSeek стала самым популярным сервисом у жителей Свердловской области в январе, обогнав по числу пользователей «Шедеврум», об этом свидетельствуют данные исследования Yota.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно исследованию, Средний Урал вошел в топ-10 регионов России, наиболее активно пользующихся нейросетями. Аудитория таких сервисов выросла в два раза, а мобильный трафик — в 1,8 раза по сравнению с январем прошлого года. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain.

В Yota связывают рост популярности DeepSeek с появлением новой версии нейросети и бесплатным доступом к услугам. Первыми новую нейросеть начали тестировать мужчины (73% аудитории DeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией стали пользователи 26-35 лет (43%).

По данным аналитиков «МегаФона», трафик на ИИ-сервисы в Свердловской области увеличился на 81% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свердловчане используют возможности ИИ почти в два раза чаще, чем в среднем по стране.

Полина Щуцкая