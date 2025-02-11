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Средняя номинальная зарплата выросла в Петербурге на 13% и достигла 104 тыс. рублей

За период с января по ноябрь 2024 года средняя номинальная заработная плата составила в Санкт-Петербурге 103,9 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем за 11 месяцев 2023 года, сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации городского правительства, реальная начисленная зарплата за тот же период составила 105% к аналогичному периоду предыдущего года. Уровень безработицы в Северной столице установился на уровне 0,31%.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что Петербург — лидер экономического роста в стране. В 2024 году в 4,2 раза вырос выпуск продукции автопрома, в 1,5 раза — легкой промышленности. Также увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя зарплата для соискателей с инвалидностью выросла в Петербурге до 109 тыс. рублей.

Татьяна Титаева

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