В 2025 году в Анапе планируют посадить около 10 тысяч деревьев и кустарников

Около 10 тыс. кустарников, 117 тыс. летних цветов и 125 тыс. зимних планируют посадить в Анапе в этом году. Решение об этом приняли на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Вице-мэр Максим Мысаков рассказал, что в курортной части города, на Пионерском проспекте и в Витязево особое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок. По поручению мэра на самых проблемных участках установят видеокамеры системы «Купол».

В Анапе увеличили штат муниципального учреждения «Благоустройство». Это учреждение будет отвечать за санитарную очистку сельских округов и содержание парков и скверов. Сейчас осуществляется закупка дополнительной спецтехники для повышения эффективности работы.

Проекты благоустройства общественной территории в Юровке и сквера Гудовича проходят государственную экспертизу. Кроме того, разрабатываются проекты сквера «Россия», парка Детских сказок в центральной части города и парка в Цибанобалке.

Алина Зорина