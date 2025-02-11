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«Молот» в овертайме уступил «Химику»

У хоккеистов пермского «Молота» не получилось продолжить победную серию в чемпионате ВХЛ. После четырех побед подряд подопечные Евгения Попихина сегодня уступили воскресенскому «Химику». Пермская команда пропустила в этой встрече первой и постоянно догоняла соперника. Последний раз «Молот» сравнял счет за 40 секунд до окончания основного времени матча. Героем встречи стал Владимир Михасенок. Он забросил две шайбы и отдал голевой пас в ходе третьего взятия ворот Эмилю Галиаскарову.

В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась гостям из Подмосковья. Завершающую игру домашней серии «Молот» проведет 13 февраля.

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