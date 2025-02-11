«Поезд Дружбы» свяжет Санкт-Петербург и Минск в канун 23 февраля

Пассажирский состав № 249/250 «Поезд Дружбы» отправится из Санкт-Петербурга в Минск в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Отправление поезда с Витебского вокзала Петербурга запланировано 21 февраля в 20:45 с прибытием в столицу Беларуси в 11:08 следующего дня. Обратный рейс отправится 22 февраля в 20:05 и прибудет в Северную столицу 23 февраля в 10:05.

«В составе плацкартные и купейные вагоны, в том числе с местами для маломобильных пассажиров»,— говорится в сообщении ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в новогодние каникулы «Поезд Дружбы» перевез между Петербургом и Минском 3,5 тыс. пассажиров.

Артемий Чулков