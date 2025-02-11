В Черноземье 12 февраля будет морозно, от -11°С до -5°С

В среду, 12 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется морозная погода: температура будет варьироваться от -11°С до -5°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, без осадков, температура составит -11°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями при -5°C.

В Воронеже ночью прогнозируют переменную облачность, без осадков, -9°C. Днем — облачность с прояснениями и -6°C.

В Курске ожидается переменная облачность. Ночью температура составит -10°C, днем — -5°C.

В Липецке ночью прогнозируют -9°C и переменную облачность. Днем будет малооблачно, без осадков, а температура воздуха составит -5°C.

В Орле — переменная облачность. Ночью — -8°C. Днем — -5°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -11°С, будет облачно, без осадков. Днем — малооблачно, -5°С.

Юрий Голубь