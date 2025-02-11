Троих дончан осудили за покушение на торговлю «синтетикой»

Новошахтинский районный суд приговорил к длительному заключению двух женщин и мужчину, обвиненных в наркоторговле. По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, в 2023 году они приобрели в Интернете 13 кг синтетического наркотика.

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Уголовное дело в отношении продавца выделено в отдельное производство — уточняют в ведомстве. Фигуранты намеревались распространить запрещенные вещества через тайники на территории Ростовской области и Краснодарского края. Однако довести свой преступный умысел до конца они не успели — их задержали полицейские.

Женщин приговорили к 9 годам колонии общего режима каждую. Мужчину осудили на 14,5 лет колонии особого режима.

Дмитрий Ковалевский