Полиция организовала проверку по факту ДТП с участием школьника на улице Бурцева
Машина сбила 13-летнего мальчика возле дома № 10 по улице Бурцева в Петербурге. Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Авария произошла вечером 10 февраля. Как пояснили в главке, 36-летний водитель за рулем «Лады» сбил ребенка на внутридворовой территории. Школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что смертельное ДТП с участием трех грузовиков произошло на трассе М-10 под Тосно.