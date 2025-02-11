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Полиция организовала проверку по факту ДТП с участием школьника на улице Бурцева

Машина сбила 13-летнего мальчика возле дома № 10 по улице Бурцева в Петербурге. Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла вечером 10 февраля. Как пояснили в главке, 36-летний водитель за рулем «Лады» сбил ребенка на внутридворовой территории. Школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что смертельное ДТП с участием трех грузовиков произошло на трассе М-10 под Тосно.

Дарья Астанина

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