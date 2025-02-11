Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми вновь пройдет летний Кубок КВН

Пермский край и АМиК заключили соглашение о проведении Летнего кубка КВН в 2025 году в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО «Телевизионное творческое объединение “АМиК”» Александр Масляков. Впервые Кубок КВН проходил в Перми в год 300-летия краевой столицы.

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края

По данным пресс-службы, мероприятие пройдет 16 августа в УДС «Молот». Летний Кубок КВН станет частью линейки событий Молодежной столицы России – 2025.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...