В Перми вновь пройдет летний Кубок КВН

Пермский край и АМиК заключили соглашение о проведении Летнего кубка КВН в 2025 году в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО «Телевизионное творческое объединение “АМиК”» Александр Масляков. Впервые Кубок КВН проходил в Перми в год 300-летия краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



По данным пресс-службы, мероприятие пройдет 16 августа в УДС «Молот». Летний Кубок КВН станет частью линейки событий Молодежной столицы России – 2025.