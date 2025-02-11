Депутата Гурулева вывели из состава комиссии по обороне

Госдума приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулева («Единая Россия») из состава думского комитета по обороне. Он войдет в состав комитета по региональной политике.

Состав комитета по обороне утвержден в количестве 13 депутатов. Ранее в него входили 14 парламентариев. Состав комитета по региональной политике увеличен с восьми до девяти депутатов.

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев стал депутатом от «Единой России» в 2021 году. До этого он работал зампредом правительства Забайкальского края. По словам источников «Ъ», во время работы господина Гурулева в Госдуме с ним неоднократно проводили разговоры с просьбой умерить градус публичных выступлений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гурулевы бывшими бывают».