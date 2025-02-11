В Краснодаре отмечено превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Краснодаре, Армавире и Успенском районе зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За шестую неделю 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в том числе около 967 случаев гриппа. Очагов групповой заболеваемости гриппом не отмечено.

«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов»,— пояснили в Управлении Роспотребнадзора.

Алина Зорина