Курские участники СВО начали получать региональную выплату за каждое ранение

Участники спецоперации из Курской области стали получать региональную выплату за каждое ранение, тогда как раньше сумму выдавали один раз — за все травмы сразу. Первые компенсации за повторные ранения уже перечислили, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе господин Хинштейн встречался с координаторами фонда «Защитники Отечества». Они рассказали врио губернатора о том, что военным приходится запрашивать справку из воинской части, где они проходят службу. Без этого документа получить региональную выплату не удавалось.

Теперь военнослужащим нужно будет обратиться в орган социальной защиты по месту жительства с двумя документами — паспортом и справкой военно-врачебной комиссии о тяжести ранения. Все остальные сведения сотрудники соцзащиты запросят через единую электронную систему.

О том, что курянам могут увеличить компенсацию за потерю имущества при вторжении ВСУ,— в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь