ПДК в стоках в Волгу в Мышкине превышены в сотни раз

В стоках, сбрасываемых в Волгу в Мышкине Ярославской области, обнаружено превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в сотни раз. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трубу с текущей из нее черной жидкостью сняли на видео после обмеления Волги. Власти объяснили, что очистные сооружения канализации находятся в изношенном состоянии, поэтому снижена их эффективность. Проверку начал региональный Следственный комитет.

Как рассказали в Росприроднадзоре, обследование выпуска очистных сооружений, эксплуатируемых «Северным водоканалом», уже состоялось.

«Лабораторные исследования показали, что некоторые показатели вредных веществ превышены в сотни раз. 12 февраля 2025 года начинаем внеплановую проверку предприятия на соблюдение природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова