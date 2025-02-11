ПДК в стоках в Волгу в Мышкине превышены в сотни раз
В стоках, сбрасываемых в Волгу в Мышкине Ярославской области, обнаружено превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в сотни раз. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Фото: Росприроднадзор
«Ъ-Ярославль» сообщал, что трубу с текущей из нее черной жидкостью сняли на видео после обмеления Волги. Власти объяснили, что очистные сооружения канализации находятся в изношенном состоянии, поэтому снижена их эффективность. Проверку начал региональный Следственный комитет.
Как рассказали в Росприроднадзоре, обследование выпуска очистных сооружений, эксплуатируемых «Северным водоканалом», уже состоялось.
«Лабораторные исследования показали, что некоторые показатели вредных веществ превышены в сотни раз. 12 февраля 2025 года начинаем внеплановую проверку предприятия на соблюдение природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений»,— сообщили в ведомстве.