Купеческий квартал наполнили идеями

В Екатеринбурге возле Царского моста могут создать новую точку притяжения для туристов — купеческий квартал. Возможность его создания обсудили на круглом столе историки, архитекторы, представители власти и экскурсоводы. Среди проблем они указали на то, что инвесторы не всегда готовы быть вовлечены в подобные проекты, а единого представления о наполнении квартала пока нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол, посвященный развитию купеческого квартала в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Круглый стол, посвященный развитию купеческого квартала в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Круглый стол, посвященный перспективам развития купеческого квартала в Екатеринбурге, прошел в креативном кластере «Домна». Купеческим кварталом считают территорию в районе улиц Степана Разина — Чапаева — Большакова — Декабристов. Там расположены такие исторические здания, как первый дом купца Ошуркова, усадьбы Нурова и Рязанова, дом Флоринского.

Проект развития квартала представила инициативная группа, в которую вошли историки, урбанисты, архитекторы. Как рассказал этнолог Вячеслав Печняк, квартал имеет большое историческое значение для Екатеринбурга. По его словам, там жили градоначальники Екатеринбурга, основателей частной городской промышленности. Это один из первых кварталов города, который начали застраивать за контуром екатеринбургской крепостной стены, добавил директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Архитектор Елена Морозова отметила, что создание точки притяжения туристов в купеческом квартале поможет разнообразить идентичность Екатеринбурга. Сейчас город, по мнению авторов проекта, в первую очередь ассоциируется с гибелью членов царской семьи Романовых или Ельцин-центром, хотя большую роль в развитии Екатеринбурга сыграли купцы.

При этом в купеческом квартале есть культурные институции: библиотека им. Герцена, центр традиционной народной культуры Среднего Урала, детская художественная школа. С 2017 года в сентябре в библиотеке проходит фестиваль «Царский мост», в рамках которого проводят квесты, выставки, экскурсии, дефиле исторической моды и представления архитектурного театра. Неравнодушные горожане в саду Нурова проводят субботники и культурные мероприятия.

Среди идей по развитию купеческого квартала инициативные группа предлагает создать музей купеческого быта, восстановить сады купцов Ошурковых, Давыдовых и Баландиных. По мнению членов группы, в квартале вновь могут появиться кондитерская Афониных, пивоваренный завод Гребеньковой, пекарня мукомола Первушина, цех по литью медной иконы.

Депутат думы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Сергей Козлов, к которому обратились авторы инициативы за помощью, отметил, что на данный момент надо выделить объекты, между которыми можно было бы построить туристический маршрут; договориться с владельцами исторических зданий о проведении экскурсий; снять цикл передач про квартал и выпустить буклет.

Глава департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков отметил, что в городе существует множество подобных инициатив по развитию районов, но, по его словам, интерес к ним у инициаторов «рано или поздно проходит».

Он предложил закрепить за этим проектом людей, которые смогут курировать его реализацию и обеспечивать «единообразие мышления» разных участников, в том числе собственников зданий.

Заместитель генерального директора по недвижимости «Делового дома на Архиерейской» (компания работает над реставрацией пяти объектов в границах квартала) Ольга Томаткина сказала, что привлекательными исторические объекты делает именно то, что в них реализуют современную функцию, сохраняя их идентичность. Поэтому чтобы в квартале можно было проложить туристический маршрут, необходимо, чтобы здания были готовы принимать посетителей. Но частные собственники зачастую не готовы участвовать в подобных проектах из-за ограничений, связанных с исторической средой.

Представитель администрации Октябрьского района Оксана Морозова добавила, что кварталу не хватает экскурсий, которые могли бы привлечь туда поток людей. Экскурсовод, редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников отметил, что из-за проблемы пешеходной доступности затруднительно включить все архитектурные объекты квартала в один пешеходный маршрут, но ситуация может улучшиться после открытия набережной у спорткомплекса «УГМК-Арена». По его мнению, проекту необходим крупный инвестор, который сможет взять на себя единое управление созданием туристической зоны.

«Цель была минимальная — заявить о том, что такая красота существует, и найти сподвижников»,— сказал Сергей Козлов, подводя итоги встречи.

Анна Капустина